Veja vídeo: Prefeito de Borba diz que vai dar ‘ripada’ em vereadora

Redação AM POST

O prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP), mandou um recado a vereadora Enfermeira Tatiana (PTB), nessa terça-feira (08), após afirmar que pretende dar “uma ripada” na parlamentar.

Continua depois da Publicidade

No vídeo o prefeito aparece discursando para apoiadores, quando usa um cinto para demonstrar e dispara: “Então agora eu vou começar a ripada aqui, preste atenção, uma ripada para a vereadora Tatiana, para ela respeitar a saúde do município de Borba”.

Além disso, o prefeito já desferiu um soco no rosto do deputado estadual Roberto Cidade (UB), em setembro deste ano.

Em repúdio à atitude do prefeito, a deputada Alessandra Campelo (PSC), presidente da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), afirmou que as atitudes do político mostram que ele busca calar aqueles que não concordam com suas práticas.

Continua depois da Publicidade

“É um absurdo um homem desse ir a público, pegar um pedaço de pau, um cinturão e dizer que vai dar uma ripada na vereadora Tatiana. Eu acho um absurdo um homem fazer isso contra uma mulher, uma vereadora eleita legitimamente pelo povo de Borba e que ele quer calar. Ele não vai calar a vereadora Tatiana e não vai me calar”, pontuou.

Veja vídeo:

Continua depois da Publicidade