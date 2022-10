Veja vídeo: Satanista Vicky Vanilla critica PT por censura de seus vídeos sobre Lula

Redação AM POST*

O satanista Vicky Vanilla se manifestou nas redes sociais contra uma decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Paulo Sanseverino, que determinou na quarta-feira (5) a remoção de publicações que associam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao satanismo. A ordem é para as plataformas TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook e Gettr apagarem as postagens. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 50 mil.

“Acabei de entrar aqui no TikTok e tive a notícia de que o STF derrubou todos os meus vídeos de apoio ao Lula sem nem me notificar. (…) Detalhe: eu nunca falei que o Lula tinha qualquer relação espiritual com a casa. (…) Que liberdade de expressão é essa que essa suposta esquerda defende? (…) E com as outras religiões ocultistas, como é que fica essa representatividade?”, questionou.

O ministro atendeu a um pedido feito pela campanha do petista que diz ter havido propaganda difamatória e injuriosa. Os advogados afirmam ainda que o mesmo homem do vídeo apareceu criticando Lula duas semanas antes, em outra gravação.

No sábado (1º), o satanista Vicky Vanilla, famoso nas redes sociais por compartilhar suas crenças para os mais jovens, declarou em uma live que satanistas e seguidores da bruxaria se reuniram para pedir aos seus deuses pela vitória de Lula. Recorte do vídeo viralizou nas redes sociais.

“Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou. Nós nos unimos esse tempo todo, os terreiros de quimbanda, os terreiros de axé, as irmandades luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, o pessoal da bruxaria natural, o pessoal da wicca, o pessoal da magia draconiana, nós nos unimos” diz ele na gravação.

No vídeo que viralizou, ele está à frente de uma bandeira de Lula e fala sobre uma suposta união de diferentes religiões, de segmentos satanistas e do ocultismo, pela vitória petista no primeiro turno.

Satanista Vicky Vanilla critica PT por censura de seus vídeos sobre Lula

*Com informações do Estadão