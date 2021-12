Veja vídeo: Vereador William Alemão esquece promessa de campanha e ajuda a aumentar Cotão na CMM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O vereador William Alemão (Cidadania) faz parte dos 37 vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) que votaram a favor do aumento de cerca de 83% da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o famoso “cotão”, que subiu de R$ 18 mil para R$ 36 mil mensais para cada parlamentar da Casa Legislativa.

Continua depois da Publicidade

Com o reajuste a CMM, que hoje gasta R$ 8,67 milhões por ano com o cotão, passará a gastar R$ 15.881.304, anualmente.

Após aprovação do reajuste veio á tona nas redes sociais um vídeo do vereador dizendo em campanha eleitoral que queria reduzir a cota da verba de gabinete paga a cada vereador no valor de R$ 60 mil. E que assim que estivesse na CMM, esse seria seu primeiro projeto.

“Só pra início de conversa… de todo o resto, tudo… Tem um projeto que eu quero aprovar… E eu vou desafiar você a me ajudar nisso. Sabe qual é esse Projeto de Lei? Baixar em 50% o valor que é pago hoje como verba de gabinete do vereador… Porque cada vereador recebe R$ 60 mil por mês. Baixar para 30 mil e tá mais do que bom, é dinheiro pra p**rra!”, disse Alemão, quando ainda era apenas candidato a vereador, em 2020.

Continua depois da Publicidade

Antes de se eleger, ele também prometeu que arrumar muita confusão no Plenário e afirmou que qnão precisaria de dinheiro.

Vereador William Alemão esquece promessa de campanha e ajuda a aumentar Cotão na CMM pic.twitter.com/gdaVX10wGU Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 21, 2021