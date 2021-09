Vereador acusa aliados do prefeito de Itacoatiara Mário Abrahim de o ameaçarem de morte

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), Robson Siqueira (PV), usou as redes sociais para denunciar ameaças de morte que vem recebendo e afirma ter provas. O parlamentar disse ainda que as ameaças partem de aliados do atual prefeito da cidade Mário Abrahim (PSC), a quem o político denuncia irregularidades.

“Eu estou sendo ameaçado, minha família está sendo ameaçada, eu tenho provas no celular, inclusive, no Facebook, de comentários me ameaçando. Inclusive um apoiador do seu Mário Abrahim, essa semana, falou para um grande amigo meu se eu não tinha medo de uma bala perdida. Medo eu tenho, lógico, sou um ser humano, eu morro como qualquer pessoa”, disse o vereador, durante transmissão ao vivo na sua página do Facebook.

“Cheguei a um nível em que eu quero comunicar a vocês que estou sendo ameaçado de morte por algumas pessoas envolvidas com esse prefeito corrupto, família dele é toda envolvida com corrupção, a grande maioria porque são coniventes”, afirma o parlamentar.

“Muitos vereadores hoje cometem o crime de prevaricação e isso dá cassação de mandato, ver as coisas acontecendo e ficar calado porque têm parentes empregados na prefeitura. Quero dizer aos senhores que eu não tenho medo. Já pensei muito em largar esse mandato, porque eu me conheço, não sou conivente tipo de, me desculpe a palavra, palhaçada que acontece. Por isso eu vou até o fim contra a corrupção”, disse.

Robson Siqueira está sendo alvo de um processo de cassação, que já dura cerca de três meses na Câmara Municipal de Itacoatiara, por acúmulo de cargos públicos.