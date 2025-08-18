Vereador Aldenor Lima apresenta projeto para criar “Dia Municipal do Gato”

Notícias de Política – O vereador Aldenor Lima (União Brasil) protocolou, no último dia 5, um projeto de lei que institui o “Dia Municipal do Gato”, a ser comemorado anualmente em 8 de agosto, em alinhamento com o Dia Internacional do Gato, já reconhecido mundialmente.

De acordo com o texto, a medida busca promover a proteção, os cuidados e a valorização da convivência ética com felinos no município de Manaus. Na justificativa, Aldenor cita que a data foi criada pelo International Fund for Animal Welfare (IFAW) e tem como objetivo conscientizar sobre a importância dos gatos, seus cuidados, saúde e bem-estar.

O parlamentar também destaca no documento que, no Brasil, os felinos ainda enfrentam estigmas culturais negativos, como a crença de que gatos pretos trazem azar ou estão associados a práticas místicas e maléficas. Segundo o texto, essa superstição, herdada de períodos medievais, resulta até hoje em casos de maus-tratos, abandono, perseguição e sacrifício, sobretudo em datas como Sexta-feira 13 e Halloween.

Críticas à atuação do vereador

Apesar da justificativa formal, o projeto foi recebido com críticas. Internautas destacam que vereadores, pagos com dinheiro público, deveriam propor leis e fiscalizar políticas públicas que tragam benefícios concretos para a população. Áreas como saúde, educação, transporte público e combate à violência permanecem sem a devida atenção do parlamentar.

Para muitos, a repetição de projetos que apenas instituem datas comemorativas — como o Dia Municipal da Adoção de Animais e o Dia Municipal do Sauim-de-coleira, já apresentados por Aldenor em 2025 — revela uma atuação superficial e sem impacto real na vida do cidadão.

Além disso, internautas resgataram um vídeo polêmico em que o vereador aparece fazendo quase um strip, reforçando as críticas sobre sua falta de seriedade e apontando que, mais uma vez, Aldenor se torna notícia por propostas e atitudes vistas como irrelevantes.