A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Vereador Aldenor Lima gastou verba do cotão com escritório em que procurador-geral da Câmara de Manaus é sócio

De janeiro a setembro de 2025, o vereador Aldenor Lima (União Brasil) registrou R$ 225,5 mil em despesas com o cotão.

Por Jonas Souza

09/09/2025 às 19:24 - Atualizado em 09/09/2025 às 20:18

Ver resumo

Notícias de Política – Entre janeiro e fevereiro de 2025, o vereador Aldenor Lima (União Brasil) desembolsou R$ 30 mil do chamado cotão — a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) — para pagar serviços de consultoria técnica prestados pelo escritório Albuquerque & Redig Advocacia. O detalhe é que um dos sócios do escritório é o atual procurador-geral da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Iuri Albuquerque.

PUBLICIDADE

Os pagamentos foram feitos em duas parcelas: R$ 15 mil no dia 24 de janeiro e outros R$ 15 mil no dia 20 de fevereiro.

Leia mais: Em Manaus, presidente da Colômbia defende legalização de drogas na inauguração do CCPI que vai combater o tráfico

PUBLICIDADE

Iuri, que é filho da procuradora-geral de Justiça do Amazonas, Leda Mara Albuquerque, assumiu o cargo comissionado de procurador-geral da CMM no dia 3 de janeiro de 2025, com salário de R$ 30,3 mil.

De janeiro a setembro de 2025, o vereador Aldenor Lima (União Brasil) registrou R$ 225,5 mil em despesas com o cotão da Câmara Municipal de Manaus. Os gastos foram distribuídos principalmente entre consultorias técnicas e divulgação de atividades parlamentares, com contratos firmados com o escritório Albuquerque & Redig Advocacia, a DLM Gráfica e Comércio de Brindes Personalizados Ltda e a L L Consultoria em Publicidade Ltda.

PUBLICIDADE

Entre os maiores desembolsos estão os serviços da gráfica, que somaram mais de R$ 82 mil, e as consultorias contratadas, que ultrapassaram R$ 94 mil no período.

Outro lado

PUBLICIDADE

A reportagem do AM Post procurou tanto o vereador Aldenor Lima quanto a Câmara Municipal de Manaus para um posicionamento oficial por meio de nota. Até o fechamento desta matéria, apenas a Câmara de Manaus respondeu. Em nota, a Casa Legislativa esclareceu que o escritório não é administrado apenas pelo procurador e que as atividades não são ilegais.

“A Câmara Municipal de Manaus (CMM) esclarece que a análise e a aprovação das despesas da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) não passam pela Procuradoria da CMM, mas sim pela Controladoria da Casa Legislativa, órgão responsável por avaliar e autorizar esse tipo de despesa.

A CMM ressalta, ainda, que o escritório mencionado não pertence exclusivamente ao procurador-geral da Casa, mas é uma sociedade composta também por outros advogados. E lembra que não há impedimento legal para que procuradores da Casa exerçam atividades advocatícias privadas, desde que respeitadas as normas vigentes. Assim, contratações realizadas por vereadores ou servidores, quando devidamente regulares e remuneradas, estão dentro da legalidade”.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Corpo de garota de programa desaparecida é encontrado enterrado em casa

Suspeito com antecedentes criminais ocultou o corpo sob piso recém-reformado.

há 12 minutos

Famosos

Leo Dias diz que descobriu em Manaus motivo da briga entre Manu Bahtidão e Simone Mendes; confira

Jornalista revelou que a confusão envolve Carlinhos Maia.

há 15 minutos

Pará

Hotel rebatizado para COP30 multiplica diária em 90 vezes e segue vazio

Com apenas 17 quartos disponíveis, os proprietários agora tentam negociar o aluguel do prédio inteiro para alguma delegação estrangeira.

há 20 minutos

Roraima

Homem morre atropelado por ônibus interestadual na BR-174 em Roraima

O homem não portava documentos no momento do acidente.

há 44 minutos

Amazonas

Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 1,2 milhão e ajuda humanitária em Canutama

Outra iniciativa anunciada foi a entrega simbólica de 10 dos 53 kits de seringueiros que serão enviados a 18 comunidades.

há 46 minutos