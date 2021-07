Vereador critica bancada do Amazonas por apoiar aprovação do “Fundão’ de quase R$6 bilhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O vereador Amom Mandel (sem partido) criticou a maioria dos deputados federais da bancada do Amazonas por votarem a favor do do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), durante sessão do Congresso Nacional, nessa quinta-feira (16), que prevê um fundo eleitoral ampliado de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões. Na prática, quem votou a favor da LDO votou a favor do novo fundão de valor exorbitante.

Continua depois da Publicidade

Para o parlamentar o posicionamento da bancada é um verdadeiro deboche. “É um deboche aumentar o caixa dos partidos políticos tirando recursos da saúde e educação. É por isso que a classe política está tão desmoralizada. Hoje vou dormir muito triste com essa decisão do Congresso, que infelizmente, teve o voto favorável da maioria dos integrantes da bancada amazonense”, escreveu Amom em suas redes sociais.

Amom relembrou que o país passa por um momento de crise econômica por conta da pandemia da covid-19 e os parlamentares em Brasília aprovam esse valor do “Fundão”. Amom disse que é um verdadeiro “tapa na cara dos brasileiros”.

“No momento em que o Brasil enfrenta a pior crise sanitária da história, com mais de 537 mil mortes causadas pela covid-19, 15 milhões de desempregados e 19 milhões de brasileiros passando fome, aprovar o aumento do fundo eleitoral para R$ 5,7 bilhões, é imoral e uma irresponsabilidade com a Nação. É um tapa na cara dos brasileiros. É inaceitável e merece o repúdio de todos”, finalizou.

Continua depois da Publicidade