Vereador David Reis estaria arquitetando maneira de continuar na presidência da CMM

Redação AM POST

Com uma gestão pífia do ponto de vista da prestação de serviços à população e envolvida em várias polêmicas, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), estaria tentando se manter no cargo articulando a modificação do artigo 17º do Regimento Interno da CMM, que veda sua reeleição.

“A Mesa Diretora é composta de Presidência, Secretaria, Corregedoria e Ouvidoria-Geral, constituindo-se a primeira de Presidente e três Vice-Presidentes, a segunda de Secretário-Geral e três Secretários e, a terceira, de um Corregedor e de um Ouvidor-Geral, com mandato de dois anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo em eleição imediatamente subsequente, compete a, direção dos trabalhos legislativos e a supervisão dos serviços administrativos da Casa”, diz trecho do artigo.

De acordo com o site O Convergente, o assunto, até então não tratado de forma oficial, estaria circulando com bastante “peso” nos corredores da Casa Legislativa, inclusive, sendo analisada pela Procuradoria-Geral da CMM para verificar a viabilidade e a constitucionalidade para tal mudança no Regimento Interno.

David Reis foi escolhido presidente da CMM para o biênio que iniciou em janeiro de 2021 e encerrará no início de 2023. Ele está em seu terceiro mandato e tem poucos Projetos de Lei que tramitaram na Casa Legislativa.