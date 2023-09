Vereador David Reis lidera em gastos com o ‘Cotão’

Manaus/AM- O vereador David Reis, que é ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus, lidera em gastos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), conhecida como ‘cotão’, chegando ao uso total de R$ 231,5 mil em despesas no período de janeiro a julho de 2023.

No ranking de maiores gastadores, baseado em dados do Portal da Transparência da CMM, seguem os vereadores Lissandro Breval (Avante), com R$ 231.499,76, Jacqueline Pinheiro (União Brasil), com R$ 231.413,16, Luis Mitoso (PTB), com R$ 231.384,81, Glória Carratte (PL), com R$ 231.366,04, e Elissandro Bessa (Solidariedade), com R$ 231.330,00 de gastos. Esses números chamam a atenção para a forma como os vereadores têm utilizado a cota disponível para reembolso de gastos parlamentares.

O Cotão permite que os vereadores solicitem reembolso de gastos relacionados a doze itens específicos. No entanto, é notável que os parlamentares têm concentrado suas despesas em apenas cinco modalidades: locação de veículo, combustível, divulgação de atividade parlamentar, assessoria e consultoria técnica, e pagamento de conta de celular. Essa concentração de gastos em poucas categorias levanta questionamentos quanto à eficiência e transparência na utilização desses recursos.

Cada vereador tem direito a uma cota mensal de R$ 33 mil. Caso não utilizem todo o valor, essa quantia se acumula para os meses seguintes. No final do ano, a despesa total de cada vereador chega a impressionantes R$ 397 mil. Se todos os parlamentares utilizarem a cota integralmente, o custo total para a Câmara Municipal será de R$ 16,3 milhões por ano.

Diante desses números, é imprescindível que haja um maior controle e fiscalização sobre os gastos dos vereadores. Afinal, o dinheiro utilizado para essas despesas é oriundo dos impostos pagos pelos cidadãos. É importante garantir que esses recursos estejam sendo utilizados de forma adequada e em benefício da população. Transparência e prestação de contas são fundamentais nesse processo.

Para além das questões legais, é necessário que os vereadores adotem uma postura ética e responsável na gestão dos recursos públicos. O uso adequado das verbas destinadas ao exercício da atividade parlamentar demonstra compromisso com a população e contribui para a construção de uma imagem positiva. A atuação política deve ser pautada pela transparência, honestidade e respeito ao interesse público.

Diante desse cenário, é essencial que sejam implementadas medidas para fortalecer a transparência e o controle dos gastos parlamentares. Aprimorar os mecanismos de prestação de contas, criar plataformas digitais para acompanhamento dos gastos e promover uma cultura de responsabilidade e ética são algumas ações que podem contribuir nesse sentido. Além disso, é fundamental que órgãos de fiscalização atuem de forma eficiente e assertiva na análise dos reembolsos solicitados pelos vereadores.

A imprensa desempenha um papel fundamental na fiscalização e no monitoramento dos gastos parlamentares. O jornalismo investigativo e independente é essencial para expor casos de mau uso dos recursos públicos e trazer à tona irregularidades. Além disso, a sociedade civil organizada tem o poder de pressionar por mudanças e cobrar uma atuação ética e transparente por parte dos vereadores. A participação ativa da população é um instrumento poderoso para a construção de uma política mais responsável e comprometida com o bem comum.

Redação AM POST*