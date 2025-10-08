A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Vereador de Itacoatiara condenado a mais de 10 anos de prisão faz parte da base do prefeito Mário Abrahim

Decisão aponta o parlamentar como mentor de um esquema que desviou R$ 374 mil do (Pronaf).

Por Jonas Souza

08/10/2025 às 14:28 - Atualizado em 08/10/2025 às 14:31

Notícias de Política – O vereador Jucinei Freire da Silva, conhecido como Ney Nobre (MDB), integrante da base aliada do prefeito Mário Abrahim (Republicanos) na Câmara Municipal de Itacoatiara, foi condenado pela Justiça Federal do Amazonas a 10 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. A decisão, assinada em 2 de outubro de 2025 pelo juiz Thadeu José Piragibe Afonso, da 2ª Vara Federal Criminal, aponta o parlamentar como mentor de um esquema que desviou R$ 374 mil do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Além da pena, a sentença determina que o vereador devolva integralmente o valor ao Banco da Amazônia (BASA). A condenação marca o segundo caso de um parlamentar da base do prefeito Abrahim envolvido em escândalos judiciais, aumentando a pressão política sobre a atual gestão municipal.

De acordo com a decisão judicial, Ney Nobre teria usado nomes de terceiros como laranjas para simular o cultivo de abacaxi em propriedades inexistentes na zona rural de Itacoatiara. O esquema envolveu oito contratos fraudulentos, com o desvio do dinheiro sendo feito por meio de saques em espécie e transferências bancárias.

Testemunhas afirmaram que eram convocadas pelo vereador a comparecer ao banco, onde assinavam documentos sem saber o conteúdo, repassando quase todo o valor recebido diretamente a ele.

Na sentença, o juiz Thadeu Piragibe classificou a conduta de Ney Nobre como de “alta reprovabilidade”, ressaltando que o vereador se aproveitou da confiança de pequenos agricultores, causando graves prejuízos à instituição financeira e à credibilidade dos programas públicos de incentivo rural.

Além da prisão, o parlamentar foi condenado ao pagamento de 153 dias-multa e poderá ter os direitos políticos suspensos, conforme comunicação que será feita ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Outro réu no processo, Jucinei Pereira Batista, foi absolvido por falta de provas que demonstrassem participação consciente nas fraudes.

Em nota à imprensa, Ney Nobre afirmou ter recebido a sentença “com surpresa” e declarou que irá recorrer da decisão, dizendo confiar na Justiça:

“Sempre agi com honestidade e transparência e provarei, sem sombra de dúvidas, minha inocência. Acredito que a verdade prevalecerá.”

