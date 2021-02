Vereador de Manaus cancela taxa de inscrição em seletiva para seu gabinete e anuncia devolução de dinheiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O vereador Amom Mandel (PODE), anunciou na noite desta quarta-feira (17/02) que a Legisla Brasil será a nova responsável pela operação do processo seletivo para vagas em seu gabinete. O processo será operado pela entidade em formato 100% online, sem custo algum para os interessados. 5 vagas para profissionais de diversas áreas são disponibilizadas pelo parlamentar.

“Essa é a primeira vez que um parlamentar do Amazonas terá uma experiência de um processo seletivo nesse formato. A parceria com a Legisla Brasil traz transparência, peso e credibilidade para a escolha dos novos integrantes do gabinete”, explicou Amom Mandel.

Para o processo seletivo do Gabinete de Amom Mandel, são oferecidas, no estágio inicial, levando em conta a transição gradual do time, 5 vagas de Assessor Parlamentar Comissionado. São duas vagas para a equipe jurídica, duas para a de comunicação e uma para estudantes ou graduados em administração.

Os selecionados serão nomeados para cargos comissionados com salário de R$2.000,00 mensais e terão uma carga horária de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

A Legisla Brasil é uma sociedade sem fins lucrativos e suprapartidária que tem auxiliado casos de sucesso de parlamentares no Brasil inteiro. No Amazonas, Amom será o primeiro parlamentar a realizar parceria com a Legisla.

Legisla Brasil

Criada em 2017, a Legisla Brasil promove treinamentos para assessores parlamentares, consultoria técnica e objetiva formar profissionais que atuem no poder legislativo e apoia os parlamentares a terem uma equipe produtiva. A atuação acontece em todos os níveis federativos (federal, estadual e municipal), com políticos de todos os partidos.

Já trabalharam com o Legisla o Deputado Federal Tiago Mitraud (Novo), o vereador da cidade de São Paulo Mário Covas Neto (Podemos), o Deputado Federal João Campos (PSB), a deputada Federal pelo estado de São Paulo, Tabata Amaral (PDT) e Marina Helou, Deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo.

E os resultados da instituição têm sido satisfatórios. Mais de 90 profissionais já foram alocados em mandatos, 35 mil inscritos em programas de seleção, mais de 400 pessoas no banco de aceleradores e 44 gabinetes acelerados com as soluções do projeto.

A missão do Legisla Brasil é construir uma política acessível, representativa e efetiva: composta por equipes qualificadas e diversas, que usam práticas inovadoras para fazer o poder legislativo funcionar ainda melhor.

* Com informações da assessoria