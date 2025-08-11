Vereador de Manaus defende ordenamento no Centro e aponta excessos de ambos os lados



Notícias de Política – O vereador Sérgio Baré defendeu, nesta segunda-feira (11), a necessidade do ordenamento no Centro de Manaus como medida essencial para regularizar a atuação de vendedores ambulantes. Em entrevista à repórter Vitória Amanda, o parlamentar reconheceu que houve episódios de truculência durante a ação, com excessos tanto por parte da Prefeitura quanto dos manifestantes.

Segundo Baré, a operação, que faz parte de um mutirão de reordenamento, gerou confrontos após a retirada de trabalhadores irregulares. “O ordenamento do centro é necessário, acho que isso não se disputa. Todo cidadão de Manaus concorda da necessidade que o poder público tem de ordenar o centro da cidade”, afirmou.

O vereador destacou que três servidores públicos foram feridos, incluindo um guarda municipal que sofreu traumatismo cranioencefálico grave devido a uma pedrada na cabeça. “Isso precisa ser repudiado pela imprensa e pela população em geral”, disse.

Ele também citou problemas de saúde pública identificados durante a ação, como depósitos de alimentos em locais insalubres, com presença de baratas e ratos mortos. “É resguardar a saúde da população. Não pode ficar desse jeito”, ressaltou.

Baré ponderou que a Prefeitura notificou e orientou previamente os ambulantes sobre a operação, mas que o diálogo deve ser reforçado. “Se houve exagero, houve das duas partes. Os trabalhadores precisam se adequar às normas para que possam exercer sua atividade de forma regular, porque é de lá que tiram o sustento de suas famílias, mas não pode ser de qualquer jeito ou lugar. Precisa ter um ordenamento”, concluiu.