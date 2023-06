Vereador de Manaus pede retratação do governador de Minas Gerais por fala preconceituosa contra a região norte

Na manhã desta terça-feira (06/06), durante a Sessão Plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Peixoto (Agir) utilizou a tribuna para tratar de um assunto polêmico, que aconteceu na última semana, sobre a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que afirmou que nos estados do sudeste e do sul “há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial”. A fala ocorreu na última sexta-feira (03/06), durante abertura da 8ª Edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Belo Horizonte.

Peixoto se posicionou contra a afirmação e repudiou classificando como “ignorante”. “Ao contrário do que o governador de Minas Gerais disse, a maioria dos estados brasileiros têm mais pessoas com carteira assinada do que recebendo auxílio e esse dado está no Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Caged desmente essa fala desprovida de verdade do governador de Minas Gerais”, afirmou o vereador.

O parlamentar também lembrou que as palavras de Zema foram mal recebidas entre a classe política, em especial os da região norte.

“Isso repercutiu de forma muito negativa. Para alguém que pleiteia, na próxima eleição, ser um pretenso candidato à Presidência da República, vir com um discurso preconceituoso como esse ele já queima a largada e já traz um vício que muitos políticos tem, em sua grande parte, preconceituoso com a região norte do país”, lembrou.

O discurso de Peixoto repercutiu entre os vereadores, que apoiaram a iniciativa do líder do Agir na CMM. Entre os parlamentares que também se posicionaram contra o posicionamento do governador de Minas Gerais foi o presidente da Casa, vereador Caio André (PSC).

“Este pensamento preconceituoso trazido pelo governador Zema é um pensamento de uma suposta superioridade que esses senhores do sul e sudeste têm em relação a nós, da região nordeste e norte do país e é um pensamento que cada vez mais, a cada ataque que a Zona Franca de Manaus sofre, ele fica cada vez mais latente”, destacou.

O vereador Lissandro Breval (Avante) também fez questão de compartilhar da ideia de Peixoto e reforçou sobre a importância da Zona Franca de Manaus como sistema produtivo e pela preservação da floresta.

“Não poderia deixar de fazer um comentário sobre esta fala de ódio que não é diferente do desconhecimento dos ataques que eles vêm o estado do Amazonas, a Zona franca e toda essa estrutura tributária que sustenta aqui esse desenvolvimento econômico exitoso. Porque ele (Romeu Zema) fala tanto do sistema produtivo e se esquece que essa floresta em pé influência lá no sistema produtivo do estado dele, é essa floresta em pé que sustenta o regime de chuvas tão importante. A importância da Amazônia é muito mais forte para o setor produtivo com ela em pé”, finalizou Breval.