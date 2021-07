Vereador de Manaus pretende acionar MP sobre possível prática de cartel da gasolina

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Em mais um episódio do aumento de preços dos combustíveis em Manaus, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) denunciou uma nova possível prática de cartel dos postos de gasolina, na sexta-feira (2).

Continua depois da Publicidade

Segundo o parlamentar, todos elevaram o valor para R$ 5,59, sendo que esta prática alinhada e sem justificativa plausível, caracteriza um forte indício de crime de cartel.

O vereador acionou, mais uma vez, o Procon e deverá acionar ainda, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) sobre o reajuste no valor do litro da gasolina.

“É um absurdo. Todos os postos de Manaus aumentaram o preço simultaneamente para R$ 5,59, em uma mesma madrugada, sem nenhum aumento na Petrobras ou nada que justificasse esse aumento simultâneo, que é um claro indício de cartel. Nós simplesmente não podemos aceitar isso”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

Guedes pediu que os cidadãos manauaras e os órgãos de Defesa do Consumidor não deixem esse tipo de ação ilícita passar impune. O parlamentar destacou ainda que a ação ocorreu após a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) realizar uma cotação do preço para determinar a cobrança de imposto. Para o vereador, é importante que haja a garantia de livre concorrência, para que o cidadão possa usufruir de um preço justo e uma oferta regular.

“Queremos livre concorrência. Ninguém quer mandar no preço do posto, a população só não aceita ser lesada claro indício de acerto de preço, ocorrida, não por acaso, um dia depois de a Sefaz fazer a cotação de preço para a cobrança de imposto. Ou seja, vão pagar imposto sobre o preço mais baixo e vender sobre o preço mais alto. Conclamo todos os manauaras e os órgãos de Defesa do Consumidor a não aceitar isso! Queremos somente o certo, façam livre concorrência, mercado justo como qualquer outro”, ressaltou o vereador.

Continua depois da Publicidade

Rodrigo Guedes também realizou uma fiscalização no combustível de um posto de gasolina, após receber denúncias nas redes sociais. O parlamentar gravou o momento em que o teste de qualidade e quantidade foi realizado conforme as determinações da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Neste local, o combustível estava de acordo com as determinações da Agência.

“Solicitei, como cidadão e vereador, que fosse feito o teste de qualidade e quantidade, transmitido ao vivo nas redes sociais, e nessa nossa fiscalização estava em conformidade com as determinações da ANP. Exijam sempre seus direitos”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da assessoria de imprensa