Vereador denuncia viagem do prefeito David Almeida ao Caribe para o MP e aponta ‘conflito de interesses’

O vereador de Manaus Capitão Carpê protocolou neste sábado (17), uma representação no Ministério Público do Amazonas (MP-AM) solicitando investigação sobre a viagem do prefeito de Manaus, David Almeida (Avente), no período do carnaval, paga pelo dono da empresa Royal Tech.

A denúncia fundamenta que há “conflito de interesses” e que o ato estaria potencialmente ferindo os princípios da moralidade e da impessoalidade na administração pública.

PUBLICIDADE

“Queremos respostas sobre esses indícios gravíssimos. O prefeito tem direito de viajar, mas qual é o interesse de um empresário em bancar uma viagem tão cara assim? Se existe a possibilidade de mau uso dinheiro público é necessário investigar” afirmou.

Leia documento completo:denúncia ao MPAM sobre viagem do prefeito[1]

Requerimento

Paralelo à denúncia, Carpê apresentará na próxima segunda-feira (19), questionamentos sobre a viagem do prefeito e a não oficialização da sua saída do Brasil em discurso na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

PUBLICIDADE

O parlamentar citou que a cidade ficou sem comando oficial no período da viagem, já que o prefeito não transmitiu o cargo oficialmente para o vice.