Vereador diz que foi processado pela Amazonas Energia por apoiar manifestações contra medidores em Manaus

A Câmara Municipal de Manaus aprovou, em primeira discussão, nesta quarta-feira (22/03), o projeto que proíbe a instalação dos medidores aéreos de energia em Manaus. Agora, o tema volta para plenário na próxima segunda-feira para segunda discussão e votação final.

O PL 375/22 acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal nº 2.208/2017, proíbe a instalação de sistemas de medição de energia elétrica, externos ou centralizados, fixados nos postes de energia elétrica, ressalvadas as caixas de passagem de energia elétrica, transformadores e cabeamento de internet e TV a cabo, desde que seja observado um raio de 500 metros entre um e outro, para evitar poluição visual.

O vereador Sassá da Construção Civil, que subscreve o projeto do Presidente da Câmara Caio André (PSC), comemorou.

“Eu quero dizer, presidente, que ontem eu falei com o prefeito de Manaus e ele está só esperando o projeto ser aprovado pra ele sancionar. Então, nós temos que nos unir com a população, com os parlamentares da Câmara dos Deputados, do Senado, e aqui na Câmara. Fico feliz porque todos os 41 vereadores estão juntos nessa causa”.

Sassá tem participado das mobilizações populares contra a instalação dos medidores aéreos em diversos bairros de Manaus e mandou um recado para a Amazonas Energia.

“Eu sei que estou sendo processado por ela. Que está dizendo que eu estou incentivando vocês a fazerem baderna na cidade, e não estão, é mentira deles. Nós só queremos cobrar o que é nosso. E vocês estão aqui de parabéns, está de parabéns a sociedade e onde tiver movimento contra a Amazonas Energia, eu estou com vocês”, afirmou o parlamentar.

Nos últimos meses, a população de Manaus vem se voltando contra a empresa concessionária do serviço de energia elétrica, que insiste na instalação dos medidores aéreos. Pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes estiveram na CMM para pedir apoio do parlamento municipal.

Segundo Luiz Coderch, um dos líderes do Movimento em Defesa do Povo contra os medidores aéreos e que esteve presente na galeria da CMM durante a discussão do PL, agradeceu o apoio do parlamento municipal, mas afirma que essa pressão da sociedade tem que continuar.

“Tenho certeza que a concessionária vai recorrer, caso o projeto seja aprovado e sancionado. E nós queremos continuar contando com o apoio dos parlamentares, porque a nossa luta não vai parar”, declarou Coderch.

Os novos modelos começaram a ser instalados no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus, em 26 de novembro de 2021. Em janeiro de 2022 a concessionária expandiu a implantação para a zona norte de Manaus, quando começaram os protestos da população que vêm ganhando força em todas as zonas.