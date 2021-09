Vereador do Partido Verde é cassado por quebra de decoro, na Câmara Municipal de Itacoatiara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Por 12 votos a 4 os vereadores da Câmara Municipal de Itacoatiara (distante 270 quilômetros de Manaus) cassaram por quebra de decoro parlamentar, o mandato do vereador Robson Almeida de Siqueira Filho (PV). A votação aconteceu na sessão desta terça-feira, 21, e foi marcada por momentos tensos antes do veredito.

Continua depois da Publicidade

Robson Almeida será substituído pelo suplente Fábio Cavalcante Miquiles, também do Partido Verde (PV).

Entre as alegações para a perda do mandato, pesaram contra Robson Almeida o acúmulo de de cinco cargos já previamente condenadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Robson acumulava funções como médico (generalista e plantonista) na Prefeitura de Silves (distante 181, 37 quilometros de Manaus) e de médico também pelo Estado. Ele recebia ainda como 3° Sargento da Polícia Militar do Amazonas e como edil em Itacoatiara.

De acordo com colegas de parlamento, a situação de Robson Almeida ficou insustentável. “É complicado e difícil retirar um mandato dado pelo povo, até porque nosso sistema democrático é soberano mas, são tantos ilícitos que simplesmente ficou insustentável manter atividade parlamentar com o agora ex-vereador Robson Almeida”, declarou um parlamentar que preferiu não ter o nome divulgado.

Continua depois da Publicidade

Tentativas

Mesmo com o processo de cassação em curso, Robson Almeida ainda tentou salvar o mandato recorrendo ao judiciário. A tentativa de judicialização do processo de perda do mandato e da consequente inelegibilidade por oito anos, de acordo com a Lei da Ficha Limpa (LFL), não logrou êxito. Almeida recorreu mais de três vezes às Cortes do Estado. Em todas aos quatro tentativas, a justiça amazonense entendeu que cabia aos parlamentares a decisão sobre o futuro político de vereador eleito em 2020.

Continua depois da Publicidade

Trajetória Conturbada

Robson Almeida foi eleito vereador do município de Itacoatiara com 1.133 votos nas eleições de 2020. Com a cassação, perde um emergente capital político na “Velha Serpa”. Apesar da prática em medicina e da carreira militar, Robson possui uma trajetória de vida conturbada. Além da prática negativa de acumular nada menos que cinco cargos públicos remunerados, Almeida também foi preso por tráfico de drogas.

Em uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em 2018 Robson foi detido e acusado de ser o lider de um esquema criminoso de tráfico de drogas, que usava o municipio de Iranduba como rota e tinha como destino a cidade de Manaus. A base da quadrilha era no conjunto Morada do Sol. Na época “Robinho”, como era conhecido no submundo, chegou a sofrer processo disciplinar mas, conseguiu se colocar como via política, a ponto de ter sido eleito vereador dois anos depois.