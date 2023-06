Vereador Gilmar Nascimento tem contas de campanha reprovadas e é obrigado a devolver mais de R$ 12 mil ao Tesouro Nacional

O vereador Gilmar Nascimento (Sem partido), após ter sua prestação de contas da campanha de 2022 reprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), está agora sujeito a devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 12.682,10. Essa irregularidade está relacionada a atrasos na entrega de relatórios financeiros e à ausência de extratos bancários. A decisão sobre as contas do parlamentar foi tomada no mês de março.

Mesmo diante da desaprovação, Gilmar Nascimento apresentou recursos para tentar reverter a decisão da Corte Eleitoral, porém todos os recursos foram rejeitados. Durante o pleito anterior, o político concorreu a uma vaga de deputado estadual, recebendo apenas 4.527 votos, o que o colocou na 84ª posição entre todos os candidatos ao mesmo cargo no estado.

O processo referente às contas do ex-candidato tem o número 0602489-72.2022.6.04.0000 e foi encerrado definitivamente em 30 de maio, quando ocorreu o trânsito em julgado. A certidão que confirma a situação final da prestação de contas pode ser consultada pelo público no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Portal AM POST tentou contato com a assessoria mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.

Redação AM POST