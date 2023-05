Vereador petista critica política ambiental de Marina Silva que prejudica avanço da BR-319

O líder do Partido dos Trabalhadores, vereador Sassá da Construção Civil, não poupou Marina Silva, durante discussão sobre os impasses que impedem a reconstrução da BR-319. O tema entrou na pauta do grande expediente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta terça-feira (23/05).

Ao fazer um “aparte”, ao discurso do vereador Professor Samuel que criticava o posicionamento de Marina quanto à BR-319, o vereador Sassá não temeu represálias do próprio partido e confirmou aquilo já havia dito antes, quando ela foi anunciada como ministra de meio ambiente do governo Lula. Na época, o parlamentar declarou que não “passaria pano” caso ela viesse a ser um entrave para a reconstrução da 319.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O vereador Samuel trouxe um tema muito importante para nosso estado. Em todos os governos anteriores eu sempre fui a favor da BR-319 e não é diferente no governo Lula, porque é uma rodovia que vai fazer o Amazonas avançar. Então se tiver de escolher entre briga de partido, tendências, seja lá o que for, eu fico com o meu povo do Amazonas”, declarou o parlamentar.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou ontem (24) de audiência pública na Câmara dos Deputados e defendeu que haja avaliação ambiental e estratégica sobre a rodovia, cujo asfaltamento é reivindicado historicamente no Amazonas.

“Virou uma lenda de que era a ministra Marina Silva que não deixava fazer a estrada. O problema era a ministra. Saí em 2008, se esse empreendimento fosse fácil, não tivesse altíssimo impacto ambiental ou tivesse comprovado a viabilidade econômica social e ambiental passando pela avaliação dos técnicos do Ibama sem que sejam pressionados, é possível que já tivesse sido feito”, disse a ministra durante audiência.