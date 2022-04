Vereador petista quer tirar título de cidadão amazonense de Bolsonaro

Redação AM POST

O vereador e pré-candidato a deputado estadual, Sassá da Construção Civil (PT), encaminhou a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um pedido para anular o título de Cidadão do Amazonas, concedido em abril de 2021 para o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

“Quando o presidente recebeu o título de Cidadão do Amazonas, deveria ter entendido que era para que ele defendesse o povo de Manaus, que também o elegeu. Porém, ao invés disso, quer tirar o emprego do povo de Manaus, um desrespeito ao povo amazonense.”, disparou o vereador.

Sassá da Construção Civil participou, no começo da manhã desta sexta-feira (29/4), na bola da Suframa e em frente as fábricas do Polo Industrial, das manifestações dos trabalhadores contra decreto do governo Bolsonaro que prejudica a Zona Franca de Manaus (ZFM), com a edição de novo decreto zerando o IPI para produção de concentrados e extratos de refrigerante, tirando a competitividade do setor que emprega mais de 10 mil trabalhadores no Amazonas.

“Desde o início venho afirmando que esse presidente não gosta do Amazonas nem dos amazonenses. Bolsonaro é incapaz de cumprir as próprias promessas, pois quem disse que faria a edição de novo decreto protegendo a Zona franca foi o próprio presidente, no entanto, mais uma vez, não cumpriu. Pelo contrário, editou outro decreto prejudicando ainda mais o Amazonas. Também não respeita a constituição que jurou respeitar e que protege os incentivos da ZFM”, destacou o parlamentar.

Segundo Sassá, o setor de concentrados é responsável por aproximadamente 39% das exportações do PIM, gerando mais de 10 mil empregos em Manaus e no interior do estado, comprando toda produção de guaraná de Maués e cana de açúcar mascavo de Presidente Figueiredo.