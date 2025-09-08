A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Vereador petista, Zé Ricardo alfineta Capitão Carpê por defender anistia a Bolsonaro

As falas de Zé Ricardo ocorreram logo após as declarações do Capitão Carpê em defesa da anistia do ex-presidente

Por Bruno Pacheco

08/09/2025 às 12:52

Notícias de Política – O vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Zé Ricardo (PL), alfinetou o colega de parlamento, Capitão Carpê (PL), por defender a anistia ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e outros envolvidos aos antos anti-democráticos no 8 de janeiro de 2022.

Durante pronunciamento nesta segunda-feira, 8, na tribuna da Câmara de Manaus, o petista lembrou das mobilizações pelo país em defesa da democracia contra a anistia a Bolsonaro e a favor da anistia.

“Nós estamos na porta de termos uma definição do judiciário em relação à punição aos que tentaram um golpe de estado no nosso país. Tem gente que quer minimizar isso. É sorte que alguns militares não embarcaram nessa aventura, que seria um desastre para o Brasil, porque provavelmente haveria uma matança, até porque a primeira medida deles era assassinar o presidente da República”, declarou Zé Ricardo.

Leia mais: Capitão Carpê defende anistia a Bolsonaro e ataca ações de Moraes: &#8220;Isso não chega perto de Justiça, é vingança&#8221;

O parlamentar continuou: “Aí a turma quer anistia? Não existe isso num Brasil democrático, onde tem Constituição, legislação, onde está claramente definido a questão da punição necessária? Não dá para falar agora em anistia”, disse.

“Há criminosos no Brasil, aqueles que não são os patriotas, são os traidores da Pátria, e estão portanto na porta da cadeia em definitivo”, finalizou.

Confira:

Alfinetou

As falas de Zé Ricardo ocorreram logo após as declarações do Capitão Carpê, que se pronunciou na CMM nesta segunda-feira destacando que a população foi para as ruas, neste domingo, 7, data da Independência do Brasil, para pedir a anistia ao ex-presidente Bolsonaro.

“Lutamos pela anistia daquilo que aconteceu no 8 de janeiro. De fato, nós não iremos passar pano para o que aconteceu. Houve sim depredação, vandalismo. Mas, o que está aconteceu por parte de um ministro do STF, Alexandre de Moraes, não chega perto de Justiça. Isso é vingança”, declarou Capitão Carpê.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

