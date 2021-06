Vereador pode processar CMM caso seja comprovada suspeita de apropriação indébita de pensão alimentícia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A prisão domiciliar do vereador, Elan Alencar (Pros) foi decretada pela justiça devido a um processo envolvendo pagamento da pensão alimentícia movido pela ex-mulher dele. Porém, Câmara Municipal de Manaus (CMM) pode não ter feito o repasse do dinheiro e complicado a vida do parlamentar.

A decisão é do juiz Marcos Santos Maciel, proferida nesta sexta-feira (11), após o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) se manifestar de forma favorável ao pedido de prisão.

De acordo com a defesa do vereador, ele vai recorrer da decisão pois tem como provar que mensalmente, já é descontado da folha de pagamento dele cerca de 20% referente à pensão alimentícia do salário que recebe pelo cargo na CMM (veja anexo abaixo).

O advogado, Thiago Medeiros, que atua na defesa do parlamentar, afirma que a CMM pode ser processada por Elan Alencar caso seja comprovado que não foram feitos os repasses dos valores descontados de seu contracheque. Apropriação indébita é um crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro.

Elan Alencar ainda não foi intimado pela Justiça e afirma que não compactua com nenhuma forma de abandono material ou afetivo praticados por pais contra crianças, que respeita a decisão e confia na Justiça do Estado do Amazonas de que tudo será esclarecido em seu devido tempo.

