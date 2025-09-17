Vereador Prof. Samuel se irrita com interrupções durante sessão na CMM: “Cara fica cutucando”



Notícias de Política – A sessão plenária desta quarta-feira (17/9), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), registrou um momento de tensão protagonizado pelo vereador Prof. Samuel (PSD). O parlamentar, visivelmente incomodado, fez um desabafo após ser interrompido por colegas durante a leitura de uma matéria em discussão.

O episódio ocorreu durante a análise do veto parcial nº 10/2025, encaminhado pelo Executivo Municipal, ao Projeto de Lei nº 368/2023, de autoria da vereadora Thaysa Lippy (PRD). A proposta trata da criação da Política Municipal de Atenção Integral à Pessoa com Ansiedade.

Enquanto apresentava pontos da matéria, Prof. Samuel foi interrompido por outros vereadores e, em tom firme, demonstrou insatisfação, afirmando que não estava recebendo o devido respeito durante sua fala. O parlamentar aproveitou a ocasião para repreender os colegas, em um verdadeiro “puxão de orelha” no plenário.

“Em veto, em discussão, o que que seja, eu tenho que concluir, aí passar para o vereador, para o presidente, aí que o vereador vai lá e entra. Estou no meio da leitura, o cara fica cutucando, não dá mesmo. Idade aqui exige-se respeito”, declarou o vereador.