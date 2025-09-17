A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Vereador Prof. Samuel se irrita com interrupções durante sessão na CMM: “Cara fica cutucando”

Enquanto apresentava pontos da matéria, Prof. Samuel foi interrompido por outros vereadores.

Por Jonas Souza

17/09/2025 às 14:56

Ver resumo


Notícias de Política –  A sessão plenária desta quarta-feira (17/9), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), registrou um momento de tensão protagonizado pelo vereador Prof. Samuel (PSD). O parlamentar, visivelmente incomodado, fez um desabafo após ser interrompido por colegas durante a leitura de uma matéria em discussão.

PUBLICIDADE

Leia mais: Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

O episódio ocorreu durante a análise do veto parcial nº 10/2025, encaminhado pelo Executivo Municipal, ao Projeto de Lei nº 368/2023, de autoria da vereadora Thaysa Lippy (PRD). A proposta trata da criação da Política Municipal de Atenção Integral à Pessoa com Ansiedade.

PUBLICIDADE

Enquanto apresentava pontos da matéria, Prof. Samuel foi interrompido por outros vereadores e, em tom firme, demonstrou insatisfação, afirmando que não estava recebendo o devido respeito durante sua fala. O parlamentar aproveitou a ocasião para repreender os colegas, em um verdadeiro “puxão de orelha” no plenário.

“Em veto, em discussão, o que que seja, eu tenho que concluir, aí passar para o vereador, para o presidente, aí que o vereador vai lá e entra. Estou no meio da leitura, o cara fica cutucando, não dá mesmo. Idade aqui exige-se respeito”, declarou o vereador.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Nono envolvido é capturado por linchamento que retirou preso da cela no Amazonas

Crime ocorreu em 2 de agosto.

há 4 minutos

Brasil

Ex-assessor de Moraes diz ter sido procurado pelos EUA e acusa ministro de adulterar documentos

A declaração foi feita durante oitiva na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

há 6 minutos

Amazonas

Em Lábrea, Polícia Militar do Amazonas captura foragido da Justiça

Homem de 29 anos foi detido após denúncia anônima no bairro da Fonte

há 19 minutos

Política

Câmara restabelece voto secreto em PEC da Blindagem após manobra do Centrão

O texto segue para o Senado.

há 23 minutos

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas prende dois homens por violência doméstica em Manaus e Tefé

Prisões ocorreram após descumprimento de medida protetiva e ameaças contra familiares

há 32 minutos