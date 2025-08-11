A notícia que atravessa o Brasil!

Vereador quer criar o ‘Dia da Sobriedade’ em Manaus

Informações sobre o PL foram divulgadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).

Por Jonas Souza

11/08/2025 às 14:23 - Atualizado em 11/08/2025 às 14:49

Notícias de Política – Com Manaus enfrentando problemas de infraesrutura, segurança e saúde básica, o vereador Allan Campelo, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), apresentou proposta para incluir no calendário oficial da capital amazonense o “Dia da Sobriedade”, a ser celebrado anualmente em 6 de janeiro. A iniciativa, segundo o parlamentar, busca reforçar a conscientização e a prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

Leia mais: Líder de Lula compara ordem de Trump para remoção de moradores de rua em Washington ao nazismo

De acordo com o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), o projeto prevê ações voltadas para alertar a população sobre os malefícios do uso e abuso dessas substâncias, incentivar dependentes químicos a buscar tratamento, valorizar histórias de recuperação e reinserção social, promover campanhas educativas e oferecer apoio a familiares que convivem com a dependência química no ambiente doméstico.

Confira PL Dia da Sobriedade

As atividades propostas para a data incluem parcerias com entidades da sociedade civil, organizações de apoio a dependentes químicos e órgãos de saúde. Entre as iniciativas estão palestras, depoimentos, distribuição de materiais informativos e ações de acolhimento, com foco na prevenção e recuperação.

Na justificativa, Allan Campelo citou dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) que indicam o uso de drogas como uma das principais causas de internações psiquiátricas e de casos de violência doméstica em Manaus.

“Mães, pais e cônjuges sofrem ao ver seus entes queridos perderem saúde, emprego e dignidade devido ao vício. Muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras e emocionais, sem saber como ajudar”, destacou o vereador.

