Vereador Rodrigo Guedes cobra refinarias para que redução de impostos chegue nas bombas para consumidor em Manaus

Redação AM POST

Com o anúncio de redução da alíquota de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) cobrou que as refinarias reajustem os preços para que a diminuição chegue nas bombas para o consumidor.

Continua depois da Publicidade

O vereador explicou que mesmo havendo redução no valor do combustível, alguns postos de combustíveis não cumprem a determinação na prática, na maioria das vezes.

Guedes tem lutado contra permanentes manobras que prejudicam os consumidores manauaras desde antes do mandato, quando era o titular do Procon Manaus e solicitou, por meio de indicação, que os órgãos de Defesa do Consumidor fiscalizem a aplicação da redução dos tributos nas bombas.

“O Governo do Estado publicou nesta quinta feira, 07 de junho, o decreto que reduz de 25% para 18% a alíquota de cobrança do ICMS da gasolina e diesel. Sendo assim, essa redução precisa chegar nas bombas. Não podemos aceitar que essa redução seja subtraída pelos postos e distribuidoras, aumentando o seu lucro e não diminuindo o preço. É necessário uma fiscalizar intensa e contínua. Vou continuar cobrando e fiscalizando pessoalmente todas as denúncias que chegarem até o meu conhecimento”, garantiu.