Vereador Rodrigo Guedes pede que reunião da Comissão de Ética sobre denúncias contra si próprio seja transmitida ao vivo

Alvo de ataques políticos, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) irá apresentar, todos documentos de forma pública contra as acusações irresponsáveis e mentirosas feitas por outro vereador relacionadas a um suposto gabinete do ódio, na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Guedes solicitou ainda que as reuniões da Comissão sejam transmitidas ao vivo pelas redes sociais da CMM para que toda a população tenha acesso.

A Comissão de Ética da Casa Legislativa deve investigar as denúncias feitas contra Rodrigo Guedes onde acusam o parlamentar de manter um “gabinete do ódio” na Câmara Municipal.

Prezando sempre pela transparência, Guedes solicitou que as reuniões sejam transmitidas ao vivo para que a população acompanhe as investigações pelas redes sociais da Câmara Municipal e através do perfil oficial do vereador nas redes sociais.

“A verdade precisa vir a tona. Essa reunião não pode ser feita com portas fechadas, a população precisa saber da verdade, por isso solicitei que as reuniões da Comissão de Ética sejam transmitidas ao vivo. Faço ainda o questionamento! A quem interessa cassar meu mandato? Sou o vereador mais econômico da Câmara Municipal em 2022 e o segundo mais econômico da legislatura. Já economizei mais de R$ 100 mil de verba de gabinete e mais de R$ 266 mil do Cotão. Então, a quem interessa acabar com a oposição na Câmara Municipal de Manaus? Quero que as pessoas saibam a verdade! Não vou permitir que ninguém, mesmo com poder, tente sujar minha imagem”, declarou.