Vereador Salazar silencia sobre perseguição a Bolsonaro e se ausenta de manifesto do PL-AM

Notícias de Política – O vereador de Manaus Sargento Salazar, filiado ao Partido Liberal (PL), tem chamado atenção por seu silêncio em relação às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto lideranças do PL no Amazonas se mobilizam em defesa de Bolsonaro, Salazar — que ganhou notoriedade nas redes sociais e é considerado um dos principais nomes da sigla na capital — não participou do vídeo manifesto divulgado neste sábado (19/7).

Leia mais: Líderes do PL Amazonas se unem em manifesto de apoio a Bolsonaro: “vamos defender a democracia”

PUBLICIDADE

A iniciativa do PL-AM reuniu figuras de destaque do partido, como a professora Maria do Carmo, pré-candidata ao Governo do Amazonas; o presidente estadual da legenda, Alfredo Nascimento; o deputado federal Capitão Alberto Neto; e os vereadores Coronel Rosses e Capitão Carpê. Todos gravaram um vídeo publicado nas redes sociais declarando apoio ao ex-presidente e denunciando o que classificam como perseguição política e arbitrariedades judiciais.

“É momento de mostrar união e força para enfrentar os desmandos desse governo que dissemina o ódio, que defende a censura e o autoritarismo. No Amazonas, estamos mais unidos do que nunca e prontos para lutar pela liberdade e pelos ideais que acreditamos”, declarou Maria do Carmo.

Alfredo Nascimento reforçou que o papel do partido é lutar por um Brasil livre e justo. Já Capitão Alberto Neto destacou: “Vamos defender a democracia e usar nossa voz e nosso mandato para ser a voz do nosso presidente contra a censura, contra o ativismo judiciário e contra esse desgoverno que quer transformar o Brasil numa ditadura”.

PUBLICIDADE

Apesar de seu histórico alinhamento com pautas conservadoras, Salazar não apenas se ausentou da gravação como também optou por não comentar o episódio em suas redes sociais, onde normalmente se posiciona com frequência. A ausência levantou especulações nos bastidores sobre um possível afastamento do vereador em relação ao ex-presidente e à cúpula do partido no estado.