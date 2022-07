Vereador Sassá diz que prefere expulsão do PT do que participar do palanque de Eduardo Braga: “vai subir no palco só”

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (4), vereador Sassá da Construção Civil (PT), que é pré-candidato a deputado federal, se manifestou contra o possível apoio do PT a pré-candidatura ao Governo do Amazonas, do senador Eduardo Braga (MDB), que votou a favor do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff em 2016. O parlamentar afirmou que se recusa a subir no palanque do emedebista.

“Você não vai ter apoio da militância do Partido dos Trabalhadores. Você vai subir no palco só. Se quiser me expulsar do partido, me expulsa, mas para o palanque dele eu não vou”, disse o parlamentar que defende apoio a reeleição do governador Wilson Lima (UB).

“Nada contra vossa excelência, mas você não tem apoio do Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas. Tenho certeza que a Nacional vai rever porque, aqui, somos mais de 30 mil filiados só em Manaus”, declarou o petista ao criticar Braga por tratar o apoio da sigla diretamente com a Executiva Nacional.

Em entrevista na semana passada, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não confirmou ainda apoio à candidatura de Eduardo Braga (MDB) ao governo do Amazonas. Ele afirmou que o PT terá um palanque no Amazonas e está tratando o assunto “com muita calma”.