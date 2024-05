Vereador William Alemão assume comando do diretório municipal do Cidadania: “pego de surpresa!”

O vereador William Alemão assumiu nesta sexta-feira (10), o diretório municipal do Cidadania, durante evento de apoio à pré-candidatura do deputado federal Amom Mandel, à Prefeitura de Manaus. A posse aconteceu no auditório da Escola Século, na Ponta Negra, Zona Oeste, e contou com a presença do presidente nacional do partido, Comte Bittencourt; do deputado Amom; além de pré-candidatos a vereadores que integram a federação pelo PSDB-Cidadania e PRTB.

Surpreendido com o anúncio, o vereador agradeceu ao deputado Amom Mandel e ao ex-presidente do Cidadania, Elcy Barroso, pela escolha e destacou o apoio recebido dentro do partido, na condução de seu mandato na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

“Eu fui pego de surpresa! Até então eu fui convidado como vereador pelo Cidadania, e desde já faço aqui um agradecimento público ao partido, que sempre me deixou atuar com independência, e tenho certeza que isso é muito importante para todos nós que buscamos a liberdade, para fazermos as nossas escolhas, sempre pautados no que acreditamos com independência, coragem e determinação”, declarou William.

Único representante do Cidadania na CMM, William Alemão disse não ter dúvidas de que a próxima legislatura contará com mais representantes da federação Cidadania-PSDB, além de voltar a ter deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), por ser um dos partidos que mais cresce a cada ano, e também por suas propostas apresentadas à população.

“O William entrou no Cidadania em um momento em que não havia um representante na Câmara de Manaus. E o nosso partido, é o partido das pessoas que fazem a transformação, que exercem a cidadania, que querem transformar a cidade de Manaus”, pontuou o pré-candidato a prefeito de Manaus, Amom Mandel, ao parabenizar o vereador.

“Hoje não tem como não ver os problemas de Manaus. Esse foi o motivo que me fez deixar de ser empresário e colocar o meu nome à disposição para ser vereador de Manaus. Por mais de 20 anos eu venho lutando por um setor que é esquecido e abandonado pelo poder público, o setor de eventos, de entretenimento. E eu vou continuar na minha luta por aqueles que promovem cultura, entretenimento e lazer ao público”, disse.