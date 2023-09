Vereador William Alemão usou dinheiro do ‘Cotão’ para alugar veículos que já foram dele e da esposa em Manaus

O vereador, William Alemão, gastou R$ 9,5 mil da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), famoso Cotão, com aluguel de carros no mês de fevereiro deste ano. Conforme o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Manaus (CMM) o valor foi pago a empresa Lid Car Compra, Venda e Locação de Veículos Ltda., mas o que chama a atenção é que dois dos veículos alugados, na época, já pertenceram ao parlamentar e sua esposa, Juliana Lima de Souza.

De acordo com lista de carros alugados pela empresa para o gabinete do vereador constam um Jeep Renegade 2018 com placa PHL-6914, que foi registrado no nome do parlamentar, e uma van Mercedes de placa PHE-1213, registrado no nome de sua esposa. Os veículos foram vendidos para a empresa em 2021, ano do começo do mandato do parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vereador passou o Renegade para seu funcionário da casa noturna Porão do Alemão, Izaias de Lima Marques Junior, em 31 de agosto de 2020 e em 31 de março de 2021, o homem repassou o veículo para a locadora de carros.

No caso da Van ela aparece registrada no nome da empresa Juliana Lima de Souza ME, que é o Porão do Alemão, bar que pertence ao vereador e sua esposa, e foi repassada para a locadora em 24 de agosto de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa

De acordo com dados do site da Receita Federal, a empresa Lid Car Compra, Venda e Locação de Veículos Ltda., registrada no CNPJ 35.744.163/0001-63, pertence a empresária Luciana Muller Dobbins, fica localizada no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, tem como atividade econômica principal locação de automóveis sem condutor e foi fundada no dia 9 de dezembro de 2019. Seu capital social é de R$200 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto que levanta suspeitas é a localização da empresa LID Car. Isso porque a mesma é registrada em dois endereços, mas em nenhum deles existe uma locadora de carros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro fica na rua Francisco Carreti, n. 404, no bairro São Jorge, na zona oeste, lá o que funciona é um bar. No segundo, na rua Taperoá, n. 424, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste, o imóvel não foi achado na rua sem saída.

Tudo junto

Ainda segundo o Portal da Transparência da CMM, entre os funcionário do gabinete do vereador está Camila Anunciação Ramalhosa Muller, que é casada com Maxwell Muller, irmão da empresária Luciana Muller Dobbins.

O vereador e a dona da empresa que ele alugou carros com dinheiro do Cotão são amigos nas redes sociais.

A reportagem do Portal AM POST entrou em contato com o vereador William Alemão e pediu um posicionamento dele sobre a denúncia mas ele disse por meio de mensagem no WhatsApp que estava na zona rural, sem internet e que quando retornasse a Manaus responderia. Até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.

Redação AM POST*