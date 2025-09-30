Vereadora de Borba se retrata após dizer ser a favor da violência contra a mulher; veja o que ela disse

Notícias do Amazonas – Por meio das redes sociais, a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos) se manifestou nesta terça-feira, 30, sobre sua polêmica declaração em que defendeu a violência contra a mulher. A parlamentar emitiu um comunicado e afirmou ter sido extremamente infeliz em suas falas.

PUBLICIDADE

Em um vídeo, Elizabeth pediu desculpas às mulheres que se sentiram ofendias com seu posicionamento na Câmara Municipal de Borba e se comprometeu a ser mais responsável com seus posicionamentos.

Leia mais: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser ‘a favor da violência contra a mulher’

PUBLICIDADE

“Reconheço que, ao me manifestar em plenário, utilizei uma expressão totalmente inadequada, que não corresponde ao que eu penso nem ao que desejava transmitir. De forma alguma foi minha intenção justificar ou naturalizar qualquer forma de violência”, começou a vereadora.

“Foi extremamente infeliz a maneira como me expressei, e lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensa, especialmente às mulheres. Reportei-me daquela forma porque, na minha família, sempre houve uma ordem e disciplina em casa, mas reconheço que a expressão usada foi equivocada”, reconheceu Elizabeth.

PUBLICIDADE

A vereadora afirmou ainda que a violência contra a mulher é inaceitável e jamais pode ser relativizada ou justificada. “Este episódio servirá para minha reflexão pessoal e política, e me comprometo a agir com mais responsabilidade e respeito em minhas manifestações futuras. Portanto, reitero meu pedido de perdão a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Não foi, em hipótese alguma, a minha intenção”, declarou.

Confira:

PUBLICIDADE

Entenda o caso

Nesta segunda-feira, 29, vereadora Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha e secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Borba, gerou polêmica ao declarar, durante sessão ordinária que é “a favor da violência contra a mulher” e que “tem mulher que merece apanhar mesmo”.

A declaração foi feita em defesa do vereador Pedro Paiva, alvo de um documento encaminhado à Comissão de Ética da Casa. Segundo Elizabeth, o colega estaria sendo criticado injustamente por sua forma de falar na tribuna.

“Eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher, quando o homem bate na mulher, eu aprovo, mas eu também sou contra a mulher, que tem mulher que também merece apanhar, tem sim. Sabe por quê? Às vezes eu já presenciei caso da mulher que bate nela mesma para condenar o homem, eu já presenciei”, disse a parlamentar em plenário.