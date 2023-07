Vereadora de Manaus, Glória Carrate aguarda janela partidária para sair do PL

A vereadora da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Glória Carrate, deve deixar o Partido Liberal (PL) assim que abrir a janela partidária. A parlamentar deve concorrer a reeleição nas eleições de 2024.

De acordo com fonte próxima a ela, ouvida pela reportagem do Portal AM POST, a vereadora não concorda com muitas coisas no partido e assim que abrir a janela partidária ela deve sair da legenda.

Vale lembrar que a janela partidária é o período estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que os parlamentares com mandato em curso troquem de partido sem implicar em sanções ao mandato.

Redação AM POST*