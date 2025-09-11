A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Vereadora é alvo de críticas após homenagear advogado condenado por tentativa de feminicídio

A decisão de homenageá-lo gerou indignação na mãe da vítima, que chamou a atitude de “afronta à justiça e às mulheres”.

Por Jonas Souza

11/09/2025 às 10:38 - Atualizado em 11/09/2025 às 11:32

Notícias de Política – Uma homenagem promovida pela vereadora Professora Jacqueline na Câmara Municipal de Manaus gerou revolta na família de uma vítima de violência. O advogado Marcelo Gonçalves de Oliveira, condenado a 10 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por tentativa de feminicídio contra sua ex-namorada em 2021, foi incluído na lista de homenageados pelo Dia do Advogado no dia 3 de setembro.

Leia mais: Advogado é condenado a quase 11 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Manaus

O episódio ganhou repercussão porque, apesar da condenação em novembro de 2024, Marcelo Gonçalves ainda não teria cumprido nenhum dia da pena e permanece em liberdade, sem tornozeleira eletrônica. A decisão de homenageá-lo gerou indignação na mãe da vítima, Teresa Victória, que divulgou uma carta aberta chamando a atitude de “afronta à justiça e às mulheres”.

“Como pode um réu condenado por tentativa de feminicídio ser considerado exemplar? Este não é apenas o meu grito de dor como mãe, mas um apelo por justiça, transparência e responsabilidade das instituições que deveriam proteger as vítimas e não premiar os agressores”, escreveu Teresa, destacando ainda possíveis influências políticas, já que a mãe do condenado é juíza.

O crime

Em 2021, Marcelo sequestrou a ex-namorada e tentou matá-la por estrangulamento em sua residência na Zona Leste de Manaus. A jovem só sobreviveu graças à intervenção de uma vizinha enfermeira, que prestou os primeiros socorros e a levou ao Hospital João Lúcio, onde foi internada na UTI. Durante o julgamento, a vítima relatou que sofria perseguição e ameaças antes das agressões.

O réu negou as acusações, mas foi condenado por júri popular. Além da pena de prisão, Marcelo Gonçalves de Oliveira deve pagar indenização equivalente a 20 salários mínimos à vítima.

O que diz a vereadora

Em pronunciamento recente sobre o tema, a parlamentar afirma que desconhecia a existência do processo judicial envolvendo o advogado Marcelo Oliveira. Professora Jacqueline também declara que as homenagens foram feitas com base em indicações de entidades públicas e colegas de profissão.

A vereadora Professora Jacqueline vem a público esclarecer que desconhecia completamente a existência de qualquer processo judicial envolvendo o advogado Marcelo Oliveira, em especial relacionado à acusação de tentativa de feminicídio.

As homenagens realizadas em momento anterior foram fruto de indicações apresentadas por diversas entidades públicas e representativas, sendo que o nome do advogado Marcelo Oliveira foi indicado por colegas de profissão, juntamente com outros profissionais da advocacia.

Reitero meu respeito às instituições e à sociedade, reafirmando o compromisso com a defesa da vida, da justiça e da dignidade das mulheres, pilares que norteiam minha atuação parlamentar e pessoal.

