Vereadores da CMM adotam ‘folgas’ por conta do Enem e adiam discussões importantes

Redação AM POST

Em votação durante a sessão desta segunda-feira (22) vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram suspensão de trabalhos parlamentares nos dois dias de realização das provas do Exame do Ensino Médio (Enem), nesta terça (23) e quarta-feira (24), devido ponto facultativo no Amazonas.

A decisão, que poderia ser tomada apenas pelo presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), foi colocada em votação e com a adoção das folgas para os parlamentares discussões importantes, como temas relativos à covid-19, foram adiadas para 1º março.

Em movimento contrário, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) decidiu que manterá suas atividades normalmente. O comunicado foi feito pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (PV), na tarde desta segunda-feira (22).

“O Poder Legislativo seguirá com todas as suas atividades em expediente normal nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021, a fim de cumprir com as pautas urgentes relacionadas ao Estado de Calamidade Pública do Estado e Municípios do Amazonas decorrentes da pandemia. As sessões ordinárias desses dias seguirão o formato híbrido, em atendimento às regras de distanciamento social”, escreveu ele, em nota.