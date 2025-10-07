A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Vereadores de Manaus discutem sobre ligação entre Lula e Trump em sessão da CMM; assista

Sessão foi marcada por troca de farpas entre o vereador petista Zé Ricardo e Capitão Carpê (PL).

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 15:10 - Atualizado em 07/10/2025 às 15:59

Notícias de Política – A recente ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repercutiu até na Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta terça-feira (7). O tema foi levado ao plenário pelo vereador Raulzinho (MDB), 2º vice-presidente da Casa, que presidiu a sessão na ausência dos vereadores David Reis (Avante) e Jander Lobato (PSD).

Leia mais: Professora Jacqueline fala sobre ida para a Aleam e suplente que ocupará sua cadeira na CMM

Durante o grande expediente, Raulzinho fez referência à conversa entre os dois chefes de Estado em tom descontraído, logo após o pronunciamento do vereador Zé Ricardo (PT). Brincando, ele comentou que o parlamentar petista “estava sorridente e alegre” e sugeriu que o motivo seria a ligação entre Lula e Trump ocorrida na segunda-feira (6).

“De ver a alegria do vereador José Ricardo subir à tribuna, até porque, ontem, o presidente Lula falou com o presidente Trump. Agora, eu creio que não seja a mesma alegria do pessoal do PL. Aliados na Câmara, depois dessa ligação, o mais importante é que o Brasil vá avante”, afirmou Raulzinho.

Zé Ricardo reagiu de forma crítica à fala do colega, considerando-a “impertinente” para o ambiente legislativo. O vereador ressaltou que o plenário deveria se concentrar em “assuntos sérios”, embora tenha reconhecido a importância diplomática da conversa entre os presidentes.

“Ótimas relações entre um presidente dos Estados Unidos são para o bem do Brasil, para o bem do nosso povo. Isso é muito bom, independente de partido. Mostra a integridade do governo Lula perante o cenário mundial e perante o país que se considera o mais rico e poderoso do planeta”, destacou o parlamentar petista.

O vereador Capitão Carpê (PL) também se pronunciou, afirmando que, apesar do contato internacional, Lula “só não tem credibilidade no seu país” e que o presidente “não conseguiria caminhar em uma feira do Centro de Manaus”.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, Lula e Trump conversaram por videoconferência durante 30 minutos. No diálogo, o presidente brasileiro solicitou a retirada da sobretaxa de 50% imposta pelo governo norte-americano a produtos brasileiros. A reunião virtual teria sido proposta por Trump, e ambos trocaram contatos para manter uma linha direta de comunicação.

