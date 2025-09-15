Vereadores de Manaus manifestam indignação sobre agressão de oficial de justiça a criança de 8 anos: ‘Não pode ficar impune’

Notícias de Manaus – Os vereadores de Manaus se manifestaram na manhã desta terça-feira (16) sobre o caso de uma criança de 8 anos agredida por um oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) em um condomínio na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul da cidade. A agressão resultou na perfuração do tímpano da criança e gerou indignação entre parlamentares e a sociedade.

O vereador Jander Lobato (PSD) classificou o ato como “injustificável” e pediu que o TJAM ofereça acompanhamento à criança e também ao agressor, se necessário, com suporte psicológico ou psiquiátrico. Lobato destacou que a violência registrada nas imagens de segurança do condomínio é grave e reforçou a necessidade de acompanhamento do processo pela Comissão de Justiça e Comissão da Criança, Adolescente e do Idoso da Câmara Municipal.

“Injustificável a atitude de um cidadão que trabalha no Tribunal de Justiça. Todos sabemos que crianças podem ser difíceis, algumas mais peraltas do que outras — meu próprio filho é cheio de energia —, mas nem por isso se justifica que um homem gigante bata num garoto de oito anos dessa forma”, afirmou Lobato.

Já o vereador Capitão Carpê (PL) disse que o agressor deveria estar preso e classificou o ato como “assustador”, lembrando que a violência ocorreu na frente de câmeras de segurança. Carpê defendeu a exoneração do servidor e ressaltou a gravidade do ocorrido.

“O mínimo que pode acontecer com ele é a exoneração sumária, porque essas imagens são assustadoras. Se alguém faz isso com meu filho, eu vou atrás dele, até debaixo da cama dele, porque é inadmissível um homem desse tamanho agredir uma criança dessa forma”, declarou.

O presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, Raiff Matos, também se pronunciou sobre o episódio, afirmando que a violência precisa ser tratada como crime e que serão acionados os órgãos competentes, como a DEPCA, o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude, para garantir a devida apuração.

“Caso ainda não estejam tratando, é preciso agir de forma urgente e enérgica, pois esta denúncia é muito grave. É inadmissível continuarmos assistindo à violência contra crianças. Este ato de violência não pode ficar impune”, afirmou Matos.

Entenda o caso

O episódio contra a criança ocorreu no último 4 de setembro e o caso veio à tona nesta semana. O menino de 8 anos foi covardemente agredido em um condomínio localizado na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus por um adulto identificado como Fábio Litaiff, de 49 anos, servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), e teve o tímpano perfurado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem teria dado tapas na orelha da criança durante um desentendimento. A mãe do menino denunciou o caso imediatamente, e a ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa.

A família da criança protocolou representação junto à corregedoria do TJAM, solicitando que medidas rigorosas sejam tomadas para responsabilizar o servidor e prevenir futuros episódios semelhantes.