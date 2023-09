Vereadores falam de assessor de deputado da Aleam suspeito de vazar dossiê contra noiva do prefeito de Manaus

No plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (18), os vereadores Rodrigo Guedes e Capitão Carpê falaram sobre Alex Sander Cunha Braga, assessor do deputado estadual Wanderley Monteiro (Avante), acusado de ser o responsável pelo vazamento de um dossiê apócrifo contra Izabelle Fontenelle, noiva do prefeito de Manaus, David Almeida.

O subsecretário da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), jornalista Hudson Braga, e o subsecretário da Casa Militar, Alberto Neto, foram autores de Boletins de Ocorrência (BOs) por crime de injúria que deram origem a uma investigação policial na Polícia Civil do Amazonas sobre o caso.

Os vereadores destacaram que a oposição ao prefeito na CMM não tem nenhuma relação com esses ataques. De acordo com eles, a investigação em curso da polícia civil aponta que os ataques foram realizados por um assessor de uma pessoa que se diz aliado do prefeito e do mesmo partido dele.

“A gente já começa desmontando a hipótese de que isso é obra de oposição”, disse Guedes. “Esse assessor não foi exonerado”, destacou Carpê.

A acusação dos vereadores causou grande repercussão tanto na Câmara Municipal quanto na sociedade de Manaus.

Redação AM POST*