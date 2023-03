Vereadores seguem veto do prefeito Bi Garcia e proíbem até água para galeras no Festival de Parintins

Redação AM POST*

O prefeito Bi Garcia vetou e os vereadores mantiveram o veto ao projeto de lei nº 55/2022, da vereadora Brenda Dianná (União Brasil), aprovado no ano passado pela Câmara Municipal, que autorizava os torcedores das chamadas ‘galeras’ dos bumbás Garantido e Caprichoso entrarem com alimentos e bebidas não alcoólicas para consumo próprio no Bumbódromo, nas apresentações do Festival Folclórico de Parintins (AM).

Vale lembrar que, em 17 de outubro de 2022, os parlamentares aprovaram por unanimidade a proposta da vereadora Brena Dianná. Depois foi encaminhado ao prefeito Bi Garcia, que vetou parcialmente o projeto.

Na manhã desta terça-feira, 28/03, na 9ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Parintins, apenas três parlamentares votaram para manter a permissão: Márcia Baranda (MDB), Massilon Medeiros Cursino (Republicanos) e a autora, Brenda Dianná.

O acesso ao Bumbódromo é de graça para as ‘galeras’, que compõem um dos itens do festival que valem pontos. Estes torcedores, que ficam nas arquibancadas, enfrentam longa jornada sob sol e chuva por mais de 24 horas, desde a formação das filas até o momento das apresentações.

Na justificativa do projeto de lei, Brenda Dianná alega que “essa longa e demorada espera faz com que seja necessário que os torcedores tenham um pouco mais de cuidado com relação a evitar o cansaço e a desidratação que muitas vezes é o motivo pelo qual muitos abandonam o espetáculo antes do fim”.

“Paralelo a isso, uma situação especifica não tem colaborado com o desafio que esses torcedores enfrentam: os altos valores cobrados pelos produtos comercializados dentro do Bumbódromo somados ao impedimento imposto a eles de não poderem entrar portando qualquer tipo de produto, nem mesmo água”, diz a vereadora.

O vereador Cabo Linhares discursou sobre o veto do PL, e chamou a atenção da população, sobretudo daqueles que sobrevivem e que geram suas rendas durante o Festival folclórico de Parintins.

“Você mototaxista, tricicleiro, você que trabalha durante o Festival iria sofrer com isso, pois quebra de contrato gera consequências irreparáveis, qual empresa iria desacreditar no Festival de Parintins”, disse o vereador em discurso no Plenário.

Ainda de acordo com o vereador, a discussão pública gerou benefícios para a população. A Câmara dos Vereadores conquistou, em concordância com presidentes das duas agremiações, que iram disponibilizar água e alimentos para o item galera durante o 56° Festival Folclórico de Parintins.

Na ocasião, o parlamentar exaltou o poder executivo do município, na pessoa do prefeito Frank Bi Garcia. “Quando o prefeito veta um Projeto de Lei, ele sabe o que está fazendo sabe os interesses que tem o município de Parintins, se perdermos o Festival, mais de 80% da população parintinense vai sofrer, não podemos aceitar isso, não podemos ser levianos e irresponsáveis”, disse o vereador.

A Câmara Municipal de Parintins tem responsabilidades com a população como um todo. De acordo com vereador, os projetos apresentados que venham a ferir e prejudicar os direitos da população serão vetados por ele.