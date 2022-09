Vice de Amazonino, Michiles é investigado pelo MP-AM por locação de imóvel no valor de R$915 mil em Manaus

Redação AM POST*

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) investiga há mais de três anos o ex-deputado federal, Humberto Michiles (PSDB), que é candidato a vice na chapa ao Governo do Amazonas, de Amazonino Mendes (Cidadania), por suspeita de improbidade administrativa, baseada em possíveis irregularidades na locação pelo período de 12 meses de um prédio localizado no Centro de Manaus, que foi foi utilizado como sede da Divisão Regional de Educação I. A transação foi feita sem licitação, ao custo de R$ 915 mil. A informação é do site Amazônia Plural.

Entre os investigados também estavam o ex-diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da Semed, André Souza da Silva, os servidores da Pasta Anderson Bruno Viana de Souza e Hudson Breno N. Cardoso, além de membros da Coavil/ Semef (Secretaria Municipal de Finanças).

O inquérito civil 032.2018.000012-78, foi publicado no Diário Oficial do MP-AM em 11 de dezembro de 2018, assinado pelo promotor de Justiça Ronaldo Andrade, da 78ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio Público. A publicação partiu da portaria nº 2018/0000129635.

O prazo regimental para a tramitação do inquérito é de um ano, prorrogável por igual período, ou, pelo período que se fizer necessário. Porém, não foi encontrado no Diário Oficial do MP-AM, informações que apontem para a prorrogação da investigação.

No resumo que instaura o inquérito civil, o promotor inclui entre as considerações, “indícios de irregularidades no contrato n. 020/2014-Semed, celebrado para locação de prédio pertencente a Antônio Ordival da Silva, pela Secretaria”. O inquérito é derivado da Notícia de Fato n. 032.2018.000012.

O imóvel está localizado na rua Leonardo Malcher, no Centro, área considerada turística. A contratação sem licitação se deu através do processo n.º 2013/4114/ 4147/05603, da Semed, em 2014. Em 2015, o contrato foi aditivado, conforme publicação de maio do mesmo ano, no Diário Oficial da Prefeitura de Manaus. À época, a secretária era Kátia Schweickardt. Em ambos os períodos, o prefeito de Manaus era Arthur Virgílio Neto.

A reportagem do site entrou em contato com as assessorias do candidato a vice-governador, Humberto Michiles, e do MP-AM para obter mais informações sobre o processo, incluindo a fase atual da investigação, mas não obteve retorno.

*Com informações do Amazônia Plural