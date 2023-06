Vice PGR, Lindôra Araújo acusa Moraes de autorizar procedimentos ilegais: “pesca probatória”

A vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo criticou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e auxiliares, mostra reportagem da revista Veja que teve acesso a um documento sigiloso.

A magistrada expressa preocupações em relação às recentes decisões do ministro no que diz respeito às prisões dos ex-funcionários do político

Segundo reportagem, Lindôra acusa Moraes de autorizar ações ilegais, decretar prisões sem fundamentos sólidos e conduzir diligências conhecidas como “pesca probatória”, onde são colhidas provas aleatórias em uma investigação.

A vice-procuradora argumenta que não há justificativa plausível para as prisões preventivas de Mauro Cid e outros dois ex-auxiliares de Bolsonaro, Max Moura e Sérgio Cordeiro, envolvidos no suposto caso das carteiras de vacinação falsificadas. Segundo Lindôra, os elementos apresentados são insuficientes para justificar qualquer medida contra os investigados, e que prosseguir com tais ações seria validar a pesca probatória, semelhante a outras investigações em curso no STF.

Lindôra Araújo também critica outras condutas de Moraes, como a autorização da análise do e-mail pessoal de Mauro Cid sem um pedido formal da Polícia Federal, além da falta de formalização de atos processuais.

A vice-procuradora questiona a maneira como os investigadores teriam concluído que o governo anterior teria cogitado um golpe de Estado, com base em um relatório produzido pela Polícia Federal. Ela argumenta que o relatório apresenta uma redação crítica que poderia ser encontrada em materiais de estudo para vestibulares.

