Vídeo: Armado, Roberto Jefferson pede expulsão de embaixador chinês do Brasil

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, ex-deputado federal, delator e preso pelo esquema do mensalão, publicou nesta quinta-feira (22) um vídeo com ataques ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming.

Aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, Jefferson usou o Twitter na quarta-feira (21/7) para chamar o diplomata de “vagabundo que a China mandou para o Brasil” e de “pilantra que já articula contra o governo [brasileiro] faz um bom tempo”.

“Os comunistas, como esse chinês malandro, que está aí, hoje na Embaixada da China, que tem que ir embora. O presidente tem que mandá-lo embora. Ele está afrontando o presidente da República. Esse xing ling embaixador (sic)”, disse.

“Quando tudo tiver euxarido, nós somos a retraguarda. E só por cima do nosso cadáver é que vão implantar aqui o regime ateu marxista comunista onde um palhaço, macaco, com realismo que repete dogmas de Marx e Mao como esse embaixador da China. Dá ordens, ele é Deus, ele substitui Deus, mas eu não me ajoelho a esse macaco chinês. Só por cima do meu cadáver (sic)”, completou.

Confira:

Roberto Jefferson deve estar com sérios problemas de discernimento da realidade. Não é a primeira vez que ele protagoniza vídeos que misturam armas e fortes alucinações. Dessa vez, fez ameaças ao embaixador da China no Brasil, além de falas fascistas, xenófobas e racistas. pic.twitter.com/HvA7CIQksJ Continua depois da Publicidade — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) July 22, 2021