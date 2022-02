Vídeo: Arthur Neto defende ZFM que completa 55 anos e lembra direitos garantidos na constituição até 2073: “precisa ser apoiada”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente do PSDB no Amazonas, ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, repostou em suas redes sociais um vídeo, feito em março de 2019 no Congresso Nacional, defendendo a Zona Franca de Manaus (ZFM), que completa 55 anos de existência.

A postagem de Arthur ocorre em meio a um decreto do presidente Jair Bolsonaro que que modifica a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em todo o país e que gera efeitos prejudiciais diretos à Zona Franca de Manaus (ZFM). Medida que gerou revolta em muitos políticos do Amazonas.

Em seu discurso Arthur Virgílio destaca que cortar os incentivos fiscais da ZFM é uma ‘tolice gigantesca’ porque ela faz parte da Constituição Federal, pelo menos, até 2073.

“A Zona Franca de Manaus completa 55 anos e muitas foram as lutas para chegar até aqui, gerando empregos no Amazonas e mantendo a floresta em pé. Nesta data, que seria de celebração, enfrentamos mais uma dura batalha para manter a continuidade do Polo Industrial. Triste vermos nossos representantes no Congresso Nacional se rendendo a interesses outros que não o de defender nossa gente e nossa terra. Vamos à luta porque salvar a Zona Franca é salvar a floresta e o Brasil.”, escreveu o tucano.

