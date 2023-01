Vídeo: Bancada do União Brasil declara apoio à reeleição de Roberto Cidade à presidência da Aleam

Redação AM POST*

A bancada do União Brasil na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) declarou apoio a reeleição do presidente da Casa, Roberto Cidade. A votação que vai definir nova mesa diretora para administrar por dois anos as atividades parlamentares acontecerá em Fevereiro de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os deputados estaduais eleitos, Mário César Filho, Thiago Abrahim, George Lins e os veteranos Joana Darc e Adjuto Afonso se manifestaram em favor de Cidade.

“Procurei saber referências, espacial também com meu amigo Fausto Junior, que falou muito bem do Roberto Cidade então estou aqui para declarar meu apoio. Vou votar no deputado Roberto Cidade”, disse Mário César Filho.

Bancada do União Brasil apoia integralmente à reeleição de Roberto Cidade à presidência da ALEAM – 1 pic.twitter.com/h6BxiOq2l7 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) January 23, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nosso voto é em razão do seu trabalho, da história que você fez nessa Casa. Então a gente tem que dá continuidade”, destacou Thiago Abrahim.

Bancada do União Brasil apoia integralmente à reeleição de Roberto Cidade à presidência da ALEAM – 5 pic.twitter.com/VgYIFdGHmX CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) January 23, 2023

“Tenho ótimas referências dele, como presidente do parlamento estadual, muito comentado pelo meu pai [deputado Belarmino Lins] e aqui eu quero firmar meu compromisso com você meu amigo para que você possa no biênio 2023 e 2024 poder comandar o parlamento estadual e você tem com certeza o meu voto”, pontuou George.

Bancada do União Brasil apoia integralmente à reeleição de Roberto Cidade à presidência da ALEAM – 4 pic.twitter.com/b6OXpAPdmd — AM POST (@portalampost) January 23, 2023

Para Joana Darc a gestão de Roberto Cidade no comando da Casal Legislativa tem sido muito boa. “A gente precisa reconhecer, nós que já em algum tempo divergimos, hoje estamos juntos porque eu sei reconhecer todo esse eforço e eu quero que você saiba que pode contra comigo”, declarou.

Bancada do União Brasil apoia integralmente à reeleição de Roberto Cidade à presidência da ALEAM – 3 pic.twitter.com/7BvEBWZQiH — AM POST (@portalampost) January 23, 2023

“Quero reafirmar o meu compromisso com ele na próxima legislatura. O meu voto será dele, fez um grande trabalho na Assembleia e certamente fará mais um grande trabalho na próxima legislatura”, disse Adjuto Afonso.