Vídeo: “Bolsonaro com o povo, e Lula escondido”, diz Malafaia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O pastor Silas Malafaia veio a Manaus nesta quarta-feira (18) em comitiva com o presidente da República Jair Bolsonaro, que participou da entrega de 500 apartamentos do Conjunto Cidadão Manauara 2, no bairro Santa Etelvina, zona Norte. Durante o evento ele mandou indereta para o ex-presidente, Lula (PT).

Continua depois da Publicidade

“Olha ai minha gente eu to aqui em Manaus, está ali o presidente. A pergunta é: onde anda Lula? Escondido no nordeste. Já viu aquele filme procurando Nemo, do peixinho? Nós estamos procurando Lula”, disse o líder religioso.

Malfaia também contestou as pesquisas eleitorais que apontam vitória de Lula contra Bolsonaro nas eleições de 2022. Apontando para a multidão no evento em Manaus ele diz: “aqui a pesquisa ó. A pesquisa é o povo, o povo é o supremo poder”.

Bolsonaro com o povo, e Lula escondido pic.twitter.com/M6JWMQCZhe Continua depois da Publicidade — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) August 18, 2021

Continua depois da Publicidade

Durante evento, Malafaia criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu Bolsonaro dizendo que ‘ninguém vai tirar um presidente legítimo’.

“Supremo poder é o povo. O povo é o supremo poder, não é caneta de ministro do STF. E ninguém vai tirar um presidente legítimo com voto do povo na caneta”, disse Malafaia em discurso durante cerimônia de entrega de 500 apartamentos pelo programa Casa Verde e Amarela.