Vídeo: Deputada Deborah Menezes critica medida que obriga pais a vacinarem filhos contra Covid-19 em Manaus

Notícias de Política – A deputada estadual Deborah Menezes manifestou por meio das redes sociais nesta sexta-feira (29) sua preocupação com um documento entregue a pais de alunos em uma escola de Manaus que, segundo ela, impõe a vacinação obrigatória contra a Covid-19 para crianças. O termo de compromisso, conforme a parlamentar, ainda prevê que pais que não cumprirem a medida podem ser denunciados ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, e que as crianças não vacinadas teriam o acesso à escola restrito.

“É um verdadeiro absurdo. Querem condicionar a matrícula dos filhos à vacinação e ainda ameaçam os pais com sanções”, afirmou Deborah Menezes. A deputada protocolou um documento na Secretaria de Educação questionando a legalidade da medida e solicitando esclarecimentos sobre a sua fundamentação jurídica.

A parlamentar relembrou que, em novembro de 2023, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Amazonas que proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 0 a 5 anos. “Uma coisa é orientar e recomendar, outra é impor restrições como multa ou impedir a matrícula”, reforçou.

A deputada também convidou os pais que receberam o documento a registrarem denúncias pelo canal disponibilizado: (92) 98103-3831.

