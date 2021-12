Vídeo: Durante entrevista, Amom detona transparência no uso do ‘Cotão’ da CMM e William Alemão se ofende: “carapuça serviu”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os vereadores Amom Mandel e Willian Alemão se estranharam ao debaterem, durante entrevista ao programa ‘Boa Noite Amazônia’, na rádio Onda Digital (92.3FM), sobre transparecia da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o famoso ‘Cotão’, que teve aumento aprovado recentemente na Câmara Municipal de Manaus (CMM) de R$ 18 mil para R$ 36 mil mensais.

Continua depois da Publicidade

Tudo começou quando Amom Mandel afirmou que não havia transparência quanto ao uso do ‘Cotão’, que o sistema eletrônico da própria CMM não permitia essa lisura e alguns vereadores usam notas frias para justificar o gasto. A apresentadora do programa, Paula Litaiff, questionou se o vereador tinha provas do que estava falando.

Alemão se sentiu ofendido, mesmo sem ter o nome citado na fala do jovem vereador. “Nessa história aí, a última coisa que eu sou é corrupto, Amon”, interpelou. Mandel prontamente respondeu que não estava falando dele. “Você tá dizendo que tem provas de vereadores usam essa cota para desvio”, retrucou Willian.

Paula ressaltou que Mandel não havia citado nomes. Foi aí que Amom rebateu novamente: “Se a carapuça serviu”. Alemão respondeu, ainda, que não tinha servido e justificou seu posicionamento. “Como a população hoje sabe com que foi gasto o ‘Cotão’, porque como ele colou aqui, tem lá bem especificado onde foi que foi gasto correto”.

Continua depois da Publicidade

Mandel então questionou a publicidade das notas ficais que não existe. “Porque, pelo que sei, lá no site da Câmara Municipal não há transparência com essa questão. Você diz lá, aluguel de carros, mas não tem transparência”, finalizou o jovem vereador.

William Alemão faz parte dos 37 vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) que votaram a favor do aumento de cerca de 83% da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o famoso “cotão”, que subiu de R$ 18 mil para R$ 36 mil mensais para cada parlamentar da Casa Legislativa. Porém, após aprovação do reajuste veio á tona nas redes sociais um vídeo do vereador dizendo em campanha eleitoral que queria reduzir a cota da verba de gabinete paga a cada vereador no valor de R$ 60 mil. E que assim que estivesse na CMM, esse seria seu primeiro projeto.

Continua depois da Publicidade

Confira:

Uso e aumento do cotão na CMM fazem clima esquentar entre os vereadores Amom Mandel e William Alemão pic.twitter.com/MjGMq5QuNo Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 22, 2021