Vídeo: Em propaganda partidária, PSC revela ostentação de Braga e Amazonino com relógios de luxo

Redação AM POST

O PSC mostrou em propaganda partidária que os pré-candidatos ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania) e Eduardo Braga (MDB), ostentam com relógios caros de marcas estrangeiras.

Nas imagens Amazonino aparece usando um relógio da marca italiana Panerai avaliado em média R$ 50 mil enquanto Braga ostentam com um Rolex, o mais caro do mundo que custa entre R$ 36 mil e R$2 milhões. “O relógio que um homem usa diz muito sobre ele”, diz trecho do vídeo do PSC.

O acessório usado por Amazonino é de design italiano, possui tecnologia suíça e integra a lista de uma das maiores e mais conceituadas marcas do segmento de relógios de luxo do mundo. O modelo Panerai Luminor 1950, usado por Amazonino, varia de preço de acordo com a disponibilidade da peça no mercado podendo chegar em R$ 145 mil, conforme informações do site da marca.

Nas últimas eleições para prefeito de Manaus, Amazonino declarou um patrimônio de R$ 4.717.391,35, dentre os bens declarados estão lanchas, terrenos, veículos, saldo em contas-correntes, dentre outros.

O senador Eduardo Braga também apareceu ostentando um relógio de luxo da marca Rolex. Ao contrário de muitos outros produtos de luxo, os relógios Rolex mantêm seu valor com o tempo; muitos até aumentarão de valor.

Sinônimo de qualidade, luxo e estilo, esta marca suíça usada pelo senador continua no topo da lista das marcas de relógios de luxo mais caras em 2021-2022.

De acordo com dados declarados na disputa para o Governo do Amazonas nas eleições 2018, Braga tem um patrimônio de mais de R$ 31 milhões em bens. O senador é considerado um dos políticos mais ricos do Estado, conforme dados oficiais.

Veja vídeo:

