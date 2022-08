Vídeo: Fausto Jr diz que Omar Aziz faz ‘terrorismo eleitoral’ e usa a ZFM para jogar eleitor amazonense contra Bolsonaro

Redação AM POST

O deputado estadual Fausto Jr. (União Brasil) usou as redes sociais novamente para criticar o discurso de defensor da Zona Franca de Manaus usado pelo senador Omar Aziz (PSD) no período eleitoral e ainda acusou parlamentar de fazer ‘terrorismo eleitoral’ com o assunto para atacar o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Continua depois da Publicidade

“Eu chamo de terrorismo eleitoral a forma como o senador Omar Aziz vem usando a situação da Zona Franca de Manaus contra o presidente Bolsonaro. Precisamos sim defender o nosso principal modelo de desenvolvimento econômico, mas a ZFM não pode ser a nossa única alternativa, por isso, eu luto para que matrizes econômicas como a exploração do nióbio e do potássio sejam destravadas”, escreveu o deputado na legenda da publicação.

Para Fausto o senador só tenta jogar os amazonenses contra o presidente Bolsonaro mas durante seu mandato de oito anos não apresentou nenhum proposta para o fortalecimento da ZFM.

“Hoje lamentavelmente temos como coordenador da nossa bancada federal o senador Omar Aziz que é uma pessoa que não tem interesse no povo do Amazonas. Ele tem interesse nos seus objetivos pessoais, então ele usa esse discurso da Zona Franca de forma oportunista, agora no momento da eleição, para tentar jogar nosso eleitor contra o presidente Bolsonaro a todo custo. Mas a gente não viu durante 8 anos de mandato do senador Omar Aziz qualquer luta, qualquer alternativa apresentada para nossa economia, enfim, nada do que se refere no fortalecimento da ZFM”, disse ele no vídeo.

Continua depois da Publicidade

Confira: