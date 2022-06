Vídeo: Governador Wilson Lima recepciona presidente Jair Bolsonaro em Manaus

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu, na manhã deste sábado (18/06), o presidente da República, Jair Bolsonaro, que desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, para participar de uma programação do Ministério Internacional da Restauração (MIR) e de uma motociata organizada por apoiadores do presidente.

Acompanharam o governador na recepção ao presidente, o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Fabiano Bó, e o secretário de Estado da Segurança Pública, general Alberto Mansur. Os deputados federais delegado Pablo e capitão Alberto Neto acompanham a comitiva do presidente em Manaus, além do ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, e do ex-senador Alfredo Nascimento.

A motociata será na tarde deste sábado, a partir das 15h, com concentração na avenida Coronel Teixeira, zona oeste de Manaus.

O presidente retorna à capital amazonense após três semanas. Bolsonaro esteve em Manaus pela última vez para participar da tradicional “Marcha para Jesus”.

