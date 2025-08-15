A notícia que atravessa o Brasil!

Video: Homenagem ao Corpo de Bombeiros do Amazonas vira troca de acusações entre vereador e comandante

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Carpê acusou o comandante de “assaltar” o direito da tropa de receber a homenagem.

Por Jonas Souza

15/08/2025 às 18:14

Notícias de Política – O que seria uma solenidade de reconhecimento ao Corpo de Bombeiros do Amazonas acabou se transformando em um embate público entre o vereador Capitão Carpê (PL) e o comandante-geral da corporação, coronel Orleilso Ximenes Muniz. A sessão solene, marcada para esta sexta-feira (15) na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e solicitada por Carpê e pelo vereador Coronel Rosses (PL), tinha como objetivo celebrar o Dia do Bombeiro Militar no estado. No entanto, nenhum militar compareceu ao plenário.

PUBLICIDADE

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Carpê acusou o comandante de “assaltar” o direito da tropa de receber a homenagem e de desrespeitar o Poder Legislativo.

“Infelizmente, hoje não podemos homenageá-los. (…) Você ficará lembrado como o único comandante-geral do Corpo de Bombeiros que privou a sua tropa de ser homenageada”, declarou o parlamentar.

PUBLICIDADE

Horas depois, em resposta também publicada em vídeo, Muniz afirmou que estava em Itapiranga, no interior do estado, participando da inauguração de um novo quartel ao lado do governador Wilson Lima (União Brasil). Ele rebateu as críticas, dizendo que os bombeiros “têm trabalho a fazer” e acusou os vereadores de buscarem autopromoção.

“Vocês queriam o quê? Que o Corpo de Bombeiros fosse aí bater palma para vocês? (…) Em vez de estar fazendo firula, vocês deveriam trabalhar”, disparou.

O comandante ainda criticou o uso, por Carpê, do gorro laranja característico da corporação, afirmando que o vereador “não tem competência técnica para usar”.

Reações políticas

Os vídeos trouxeram reações de núcleos políticos de ambos os lados. A bancada do PL prestou apoio ao Capitão Carpê e houve também o comentário do ex-integrante do PL, Coronel Menezes (PP) que apoiou a postura do Coronel Muniz.

